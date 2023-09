Don Francesco Casamento trasferito a Campofelice: La Matrice Nuova affidata a Don Pino Vacca e Don Marcello Franco

Pubblichiamo di seguito i provvedimenti e le nomine alla data odierna del Vescovo della Diocesi di Cefalù. Tra le novità il trasferimento di Don Francesco Casamento presso la Parrocchia di Santa Rosalia di Campofelice di Roccella. La Matrice Nuova sarà affidata rispettivamente a don Pino Vacca e don Marcello Franco, già parroci delle parrocchie Matrice Vecchia e Sant’Antonino. Una scelta che farà di certo discutere i parrocchiani della Matrice Nuova.

In data odierna, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù, ha affidato in solido:

la Parrocchia Santa Rosalia in Campofelice di Roccella ai: Rev.di Mons. Francesco Casamento e Don Saverio Martina (finora Amministratore parrocchiale), designando come Moderatore il Rev.do Mons. Francesco Casamento;

la Parrocchia Natività di Maria Vergine in Castelbuono ai: Rev.di Mons. Giuseppe Vacca, Parroco della Parrocchia Maria Santissima Assunta e Don Marcello Franco, Parroco della Parrocchia Sant’Antonino Martire, designando come Moderatore lo stesso dell’Unità di Pastorale Sinodale (Cf. Decreto, Reg. Atti Can., n. 246).

Ha nominato:

Direttore del Centro Pastorale “Emmaus” che avrà come sede il Seminario estivo “San Guglielmo” in Castelbuono: il Rev.do Don Marcello Franco.

Ha confermato:

– Direttore dell’Archivio Storico Diocesano: il Rev.do Don Pietro Piraino.

Nell’ottica di riconfigurazione degli Uffici e dei Servizi della Curia Diocesana; tenuto conto dell’adeguamento alle indicazioni e al modello offerto dall’Ufficio nazionale della Conferenza Episcopale Italiana, ha soppresso il Servizio Pastorale Arte per la Liturgia e istituito:

– L’Ufficio diocesano per i Beni Culturali Ecclesiali, nominando Responsabile il Sig. Dr. Valerio Di Vico.

Inoltre, ha approvato il nuovo Statuto della Consulta per i Beni Culturali Ecclesiali e l’Edilizia di Culto.

In pari data ha riconfigurato il Servizio Pastorale Musica per la Liturgia che prende il nome di Servizio Pastorale Musica Sacra.



Le nomine sono esecutive dalla data odierna.

Mons. Vescovo, affidando l’operato di ciascuno a Maria Santissima di Gibilmanna, ringrazia tutti per il generoso servizio e augura un proficuo lavoro.



Cefalù, dal Palazzo Vescovile, 04 settembre 2023.