Don Francesco Sapuppo scrive al direttore del periodico “Le Madonie” Mario Lupo

Riceviamo e pubblichiamo di seguito la lettera scritta da Don Francesco Sapuppo e indirizzata all’avv. Mario Lupo direttore del periodico “Le Madonie”

Carissimo Direttore Avvocato Mario Lupo e Redazione,

ho ricevuto l’ultimo numero del 2019 del Bancarello ed anch’io ho fatto la stessa esperienza del carissimo padre Paolo Fiasconaro che mi ha preceduto nello scrivere, la gioia familiare di poter leggere e gustare il bel cammino della testata castelbuonese in questo periodo ormai di un secolo e la meraviglia per la chiosa riguardante la sospensione delle pubblicazioni.

Carissimo Avvocato Mario, scrivo con sentimenti di grata commozione per quello che il giornale rappresenta nella vita di tutta la Comunità castelbuonese, di ciò che testimonia nell’impegno della cara famiglia Lupo, lei, l’Avv. Franco, la sig.ra Vincenzina e la prof. Letizia, di quanto sia parte vitale per ciascun paesano a Castelbuono e fuori Castelbuono, di come svolga un ruolo essenziale di crescita culturale e sociale della comunità e del territorio.

Carissimo Avvocato Mario, scrivo con la gioia e la gratitudine di chi può dire a chiare lettere di aver fatto diretta esperienza di collaborazione con il giornale per molto tempo e di mantenere il legame di afflato spirituale e umano con il cammino dello stesso. Assieme a padre Paolo e a tanti castelbuonesi posso testimoniare quanto sia incisiva la presenza del giornale nelle famiglie tanto da essere una delle presenze ragguardevoli quando viene recapitato: “ E’ arrivato il Bancarello…., ho letto nel Bancarello…, lo dice il Bancarello….”.

Tante generazioni hanno sperimentato e sono cresciute culturalmente, nel vivere sociale, nella formazione personale alla palestra di vita e cultura del giornale e un tale tesoro prezioso non puo’ andare perduto e non lo sarà.

I cento anni non possono essere il tempo della sospensione delle pubblicazioni del giornale, auspichiamo che, sebbene sia grande l’impegno e il sacrificio, e lo comprendiamo benissimo, si continui in questo anno e ci sia speranza perché una Redazione possa continuare nella vita del giornale per tutta la Comunità castelbuonese.

Carissimo Avvocato Mario l’augurio, l’impegno e la gratitudine di un lettore e collaboratore del Bancarello. Il cammino non deve fermarsi!

Con sincera stima e viva cordialità.

Don Francesco Sapuppo