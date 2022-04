Don Giovanni D’Angelo è tornato alla Casa del Padre

Ascolta l'articolo

(Dalla pagina Facebook della Parrocchia Sant’Antonino Martire) – Il nostro amatissimo Padre Parroco alle 08:15 di questo giorno, quinto dell’Ottava di Pasqua, ha chiuso gli occhi alla scena di questo mondo per fare ritorno alla Casa del Padre. Alle ore 17:00 di questo pomeriggio il feretro sarà traslato nella sua amata S. Antonino, alla quale rivolgeva ogni sera lo sguardo, dal balcone della sua terrazza, ogni sera prima di andare a letto.

Ora, dall’Alto guarderà la sua Chiesa di S. Antonino e i suoi amati Fedeli, per i quali ha sempre avuto una parole dolce e un sorriso affettuoso. Oggi pomeriggio alle 19:00 celebreremo come sempre la Santa Messa. Questa sera alle 21:00 ci ritroveremo per la Veglia Funebre. Domani pomeriggio, alle 15:30 i funerali.

Don Marcello Franco