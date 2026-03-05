Donna e cinema: domenica 8 marzo a Raffo di Petralia Soprana
corti d’autore per celebrare la Giornata Internazionale delle Donne
Un pomeriggio di cinema per raccontare e valorizzare le storie femminili attraverso il linguaggio cinematografico.
In occasione della Giornata Internazionale delle Donne, l’Associazione Raffo Sport Club, in collaborazione con il Comune di Petralia Soprana, organizza “Donna e cinema – Corti d’Autore”, un evento speciale dedicato alla celebrazione e alla valorizzazione delle storie delle donne attraverso il cinema.
L’appuntamento è fissato per domenica 8 marzo 2026 alle ore 18:00 presso l’ex scuola di Corso Italia a Raffo, Petralia Soprana.
La manifestazione nasce con l’obiettivo di riflettere sul ruolo della donna nella società contemporanea e di dare voce alle molteplici sfaccettature dell’universo femminile attraverso la proiezione di cortometraggi d’autore proposti da DOC (Rassegna Itinerante del cinema d’autore e documentari) di Beppe Manno. Un’occasione per celebrare i talenti, le conquiste e le storie di donne che hanno segnato il percorso verso l’uguaglianza di genere.
«L’iniziativa rappresenta un momento importante di aggregazione e riflessione – sottolineano gli organizzatori – attraverso il cinema vogliamo rendere omaggio a tutte le donne e contribuire al dibattito culturale sulla parità di genere e sull’empowerment femminile».
L’ingresso è libero e aperto a tutti.
Per informazioni:
Associazione Raffo Sport Club
3356671785
