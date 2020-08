Dopo i lavori del rifacimento del Viale Castello Vincenzo Allegra contesta la presenza ancora di buche

(riceviamo e pubblichiamo) – Castelbuono che piace!!

Si è concluso, l’intervento di manutenzione straordinaria del piano viario della strada urbana denominata “Viale Castello” e dei relativi marciapiedi (molto alti). Una volta se non erro i marciapiedi, per regolamento, non erano alti più di 15 centimetri, con gli angoli smussati e le basole di pietra dello stesso colore. Senza entrare nei dettagli tecnici, le principali caratteristiche di accessibilità da tenere in considerazione, sono: la larghezza del marciapiede, che deve essere tale da consentire il transito di almeno due persone contemporaneamente ed il passaggio di una persona che utilizza la sedia a ruote, con relativo accesso rotabile.

Oggi invece non si presta la minima attenzione alla sicurezza dei cittadini, ed tutto è possibile. Aggiungo si riqualifica un’importante via di accesso all’area Castellana, dimenticando di sanare le poche buche esistenti, un colpo nell’occhio. Ma possibile che nessuno controlla i lavori e nessuno del palazzo, compresi i tecnici, si siano presi la briga di “chiedere la cortesia”, alla ditta appaltatrice dei lavori, di rimettere le poche pietre mancanti del selciato? Il senso estetico e la perfezione dei lavori non è il forte di questa amministrazione!!

Vincenzo Allegra