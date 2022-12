Doppio appuntamento a Spazioscena

Ascolta l'articolo

Cogliamo l’occasione per invitarvi ai prossimi eventi, chiudiamo il 2022 infatti con un doppio appuntamento!

Mercoledì 28 ospiteremo per la prima volta un monologo di Stand up comedy dal titolo “Lungodora” di e con Antonio Piazza.

La serata si aprirà a partire dalle 20 per chi avesse voglia di un aperitivo in nostra compagnia per poi dare inizio allo spettacolo alle 22.

SCHEDA DELLO SPETTACOLO

Venerdì 30 alle 21 sarà poi la volta del teatro, Paride Cicirello metterà in scena “Russu Malupilu”, ispirato alla novella Rosso Malpelo di Giovanni Verga.

SCHEDA DELLO SPETTACOLO

Ticket eventi € 10 con drink di benvenuto/rinfresco.

Vi ricordiamo che per tesserarsi gratuitamente basta compilare il modulo di richiesta cliccando qui.

Vi aspettiamo!