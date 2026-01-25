Doppio intervento del Soccorso Alpino a Piano Battaglia: soccorse una donna e una ragazza

Doppio intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (CNSAS) nel comprensorio di Piano Battaglia, sulle Madonie, nel territorio di Petralia Sottana.

Il primo allarme è scattato poco prima delle 11.00, quando una donna di 61 anni, residente a Palermo, è scivolata su un tratto di terreno reso insidioso dalla presenza di neve e fango. La caduta le ha provocato una sospetta frattura a un arto inferiore, impedendole di proseguire autonomamente. La squadra di Tecnici del Soccorso Alpino, già presente in presidio nell’area, è intervenuta tempestivamente. Dopo la valutazione clinica da parte del medico del Soccorso Alpino, la donna è stata immobilizzata e trasportata in barella, per poi essere trasferita in ambulanza all’Ospedale di Petralia Sottana.

Pochi minuti dopo, una seconda richiesta di intervento è giunta dai Carabinieri impegnati in un servizio di pattuglia nella zona. A rimanere ferita è stata una ragazza di 15 anni che, durante una passeggiata, è scivolata battendo la testa contro alcune rocce affioranti, riportando un trauma cranico commotivo. Anche in questo caso il Soccorso Alpino è intervenuto rapidamente, recuperando la giovane con una barella e accompagnandola verso il presidio sanitario per le cure necessarie.

Gli episodi avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro riportano l’attenzione sull’importanza della prudenza durante le escursioni invernali, anche su itinerari considerati semplici. La combinazione di neve, fango e rocce affioranti può infatti trasformare una passeggiata apparentemente innocua in una situazione di elevato rischio, rendendo fondamentale un’adeguata preparazione e il rispetto delle condizioni ambientali.