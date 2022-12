Dreaming Alcestis: il nuovo film dell’artista Beatrice Gibson, promosso dal Museo Civico arriva per la prima volta in Italia

Ascolta l'articolo

Dopo l’anteprima al British Art Show 9 di Plymouth (GB), la più importante mostra collettiva di arte contemporanea nel Regno Unito, Dreaming Alcestis, ultima opera della pluripremiata artista e regista franco-inglese Beatrice Gibson, arriva in Italia con tre appuntamenti che la presenteranno al pubblico con mostre e installazioni site-specific.

Commissionato dal Museo Civico di Castelbuono in partnership con l’Hayward Gallery Touring del Southbank Centre per il British Art Show 9, e realizzato grazie al sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura nell’ambito dell’Italian Council (2021), il film sarà presentato per la prima volta in Italia allo spazio Ordet di Milano, giovedì 12 gennaio 2023 con una mostra personale dedicata a Beatrice Gibson dal titolo Dream Gossip, in programma fino al 18 febbraio 2023.

A seguire, sarà presentato il 9 febbraio 2023 nella capitale al MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma, e infine approderà al Museo Civico di Castelbuono, con una mostra in programma dal 23 Aprile fino alla fine di Luglio 2023 ed entrerà a far parte della collezione permanente del museo.

In Sicilia, il progetto prevede inoltre un ampio programma pubblico, a cura di Maria Rosa Sossai e Beatrice Gibson, con eventi, reading, seminari e laboratori didattici che si svolgeranno a Castelbuono e Palermo, incluso un concerto di @xcrswx, (Crystal Riley and Seymour Wright). Le attività saranno promosse dal Museo Civico di Castelbuono in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo (Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo e Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione) e Nuova Orfeo.