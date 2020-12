Due appuntamenti online con il mago Magnum: la Tombola di S. Stefano e lo spettacolo di magia

Signori & Signori Caffe’ Greta Mandala-Castelbuono insieme al mitico Magnum presentano : La Tombola di Santo Stefano in diretta Facebook sulla pagina di “Alessandro Di Vuono” . Abbiamo deciso di farvi un magico regalo oltre a tantissimi premi per ambo, terno , quaterna , cinquina ….troverete in super premio alla Tombola una bellissima macchinetta del caffè ” A MODO MIO” della Lavazza…

Costo di ogni singola cartella €1,00

Noi ci siamo sempre anche quando tutto sempre nero per regalarvi un pomeriggio di sorrisi & tanti premi …

per le cartelle potete chiamare al 320/9114972 , oppure passare direttamente in negozio da Enzo Mandala’.

Inoltre il mago Magnum, giorno 27 dicembre 2020 alle ore 17:30 ha organizzato un bellissimo spettacolo di bolle e di magia con animali veri. Uno spettacolo unico. Prenotate oggi stesso il vostro biglietto-link al 320/9114972 con un piccolo contributo di € 2,00.