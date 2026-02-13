Duomo di Cefalù: domenica 15 febbraio l’inaugurazione del nuovo ambone e della cattedra

Il Vescovo S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante presiederà il rito di benedizione dei nuovi arredi sacri, frutto di un lungo percorso di adeguamento liturgico e tutela storica.

La Basilica Cattedrale di Cefalù, sito UNESCO e gioiello dell’architettura normanna, rinnova il suo cuore liturgico. Domenica 15 febbraio, alle ore 11:30, nella Celebrazione Eucaristica, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù, benedirà il nuovo ambone e la nuova cattedra.

L’intervento rappresenta il completamento di un percorso di adeguamento liturgico durato sei anni, ispirato alle direttive del Concilio Vaticano II e fortemente sostenuto dal Vescovo Marciante. Il progetto, che ha ricevuto il parere favorevole della Consulta diocesana per i Beni Culturali e della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo, porta la firma dell’architetto Francesco Arabia, con la collaborazione di Salvatore Varzi e la consulenza archeologica del dott. Valerio Di Vico, Responsabile dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiali della Diocesi di Cefalù.

Le opere, realizzate in pietra di Comiso dalla Ditta Marmi Engiò di Portosalvo Giocondo in Caltagirone, fondono la modernità delle linee con l’antichità della Cattedrale.

L’ambone integra un’aquila-leggio in marmo del XII secolo, appartenente a un antico ambone scomparso. Un’operazione che coniuga fruizione liturgica e musealizzazione.

La cattedra, simbolo del magistero episcopale, accoglie alla base un pannello in bronzo in cui emergono le figure evangeliche del Pescatore, del Pastore e del Seminatore.

“Questi nuovi arredi – dichiara il Vescovo – non sono solo elementi decorativi, ma segni vivi di una Chiesa che annuncia il Vangelo radicata nella propria storia e nel proprio territorio.”

La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sulle pagine Facebook ufficiali della Diocesi di Cefalù e de Il Cefalino.