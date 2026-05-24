È finale! Impresa dei gialloarancio: il gol di Di Salvo vale l’accesso all’ultimo atto della fase regionale Trofeo delle Province

È festa grande per i gialloarancio, che conquistano con carattere e determinazione l’accesso alla finale del Trofeo delle Province – Fase Regionale. Decisiva la vittoria per 0-1 contro il Mokarta al termine di una sfida intensa, combattuta fino all’ultimo minuto e resa ancora più dura dal caldo soffocante.

A decidere il match è stato il capitano Di Salvo, autore della rete che ha regalato ai suoi compagni il pass per la finalissima. Un gol pesantissimo, arrivato in una gara giocata con cuore, sacrificio e grande spirito di gruppo. La squadra guidata da mister Corradino ha saputo resistere nei momenti più difficili, mostrando compattezza, lucidità e grande fame agonistica contro un avversario mai domo. Una prestazione di carattere che conferma il valore del gruppo e il lavoro costruito settimana dopo settimana dallo staff tecnico. Sotto il sole e con temperature elevate, i gialloarancio hanno lottato su ogni pallone, conquistando una finale meritata al termine di una semifinale vissuta con intensità e passione. Adesso resta l’ultimo passo: la finale regionale. E per questi ragazzi il sogno continua.