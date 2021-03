E’ nata B&Sicily, la nuova piattaforma di booking per appartamenti turistici “Made in Castelbuono”

B&Sicily.com è un network di appartamenti per vacanza pensati per chi visita la Sicilia, ma non solo, all’interno è possibile navigare tra molteplici itinerari turistici, corredati da schede descrittive molto precise, inoltre è stato pure implementato un blog per condividere articoli utili nell’ambito degli attrattori turistici siciliani.

L’interfaccia web si presenta innovativa, dettagliata, user friendly e molto veloce nei caricamenti dei contenuti, insomma con tutte le carte in regola per fornire al turista un servizio all’avanguardia e ben collegato al territorio. L’idea, nata durante il periodo del lockdown, è stata realizzata da Marianna Mitra. Il progetto si rivolge a chi sceglie di visitare la Sicilia, proponendo non solo una vasta gamma di appartamenti turistici in cui trascorrere le proprie vacanze, ma anche gli itinerari, le mappe e i luoghi irrinunciabili.

Inoltre B&Sicily.com è pensato anche per chi vorrebbe rendere la propria casa un luogo che accolga quanti scelgono di scoprire le bellezze della Sicilia, facendolo in modo semplice, veloce e senza pensieri. L’idea è nutrire costantemente il network così proporre un’offerta sempre più ricca e variegata. Maggiori info su www.BnSicily.com.