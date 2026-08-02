E’ partita la prevendita per gli appuntamenti del Castelbuono AttrazioneLive Festival

Online o al botteghino di piazza Margherita si possono già acquistare i biglietti d’ingresso. Parte del ricavato delle vendite andrà in solidarietà

Castelbuono AttrazioneLive Festival, in programma dall’11 al 14 agosto, ha lanciato la prevendita dei ticket d’ingresso per gli eventi in programma.

In questo momento l’acquisto dei biglietti è possibile effettuarlo online attraverso la piattaforma nazionale www.liveticket.it, previste formule diverse per i singoli appuntamenti ed abbonamenti che raggruppano più spettacoli. I biglietti si possono acquistare anche a Castelbuono dove tutte le sere nella centralissima piazza Margherita è presente una postazione, approntata dagli organizzatori, che svolge il doppio compito di presentare e informare sull’evento oltre che staccare i ticket d’ingresso dal cui ricavato sarà fatto “il gesto della solidarietà”, come è stato chiamato, a favore della locale Organizzazione di Volontariato Ambulatorio e farmacia solidali che opera a favore degli ultimi e non solo.

Gli appuntamenti castelbuonesi vedranno in scena Mario Incudine con lo spettacolo “Parlami d’amore”, martedì 11 agosto alle ore 6 al Chiostro San Francesco, Gianfranco Jannuzzo in “Recital”, mercoledì 12 agosto sempre a San Francesco con inizio serale alle 21,30 e poi in piazza Castello giovedì 13 agosto con il concerto musicale dei Venos Live Band ed a seguire Maria Antonietta & Colombre, ed infine la notte della festa di Ferragosto con lo spettacolo Crazy 90s, in programma venerdì 14 agosto sempre nella piazza del trecentesco maniero dei Ventimiglia.

Per l’acquisto online dei biglietti basta cliccare qui www.liveticket.it