Eccellenza Made in Italy. A Fiasconaro il prestigioso Reward Top 100 Products

(ANSA) – Nel corso del Milano Marketing Festival 2021, Fiasconaro, azienda di Castelbuono (PA) fra le eccellenze più rappresentative dell’alta pasticceria Made in Italy, ha ricevuto il prestigioso Reward Top 100 Products di Gambero Rosso e Class Editori “per la sua autenticità ed impegno nel portare avanti una tradizione di famiglia”. Un riconoscimento che premia la continuità e il successo imprenditoriale della famiglia Fiasconaro nel segno dell’artigianalità, della valorizzazione del territorio e della qualità.

Una storia nata dalla visione del padre, Mario Fiasconaro, che da una piccola gelateria, ricordata ancora oggi per le sue deliziose granite agli agrumi preparate con il ghiaccio delle neviere delle alte Madonie, ha dato vita alla pluripremiata pasticceria Fiasconaro e al primo nucleo dell’azienda. Oggi, giunta alla quarta generazione, l’azienda Fiasconaro vanta una crescita costante su tutti i principali mercati esteri. “Questo importante riconoscimento – commenta il maestro Nicola Fiasconaro – premia la determinazione e l’entusiasmo che da sempre hanno distinto il nostro impegno, il mio e quello dei miei fratelli Fausto e Martino, nel portare avanti la visione imprenditoriale di nostro padre Mario, fra tradizione e innovazione, ma sempre in modo coerente con i valori della nostra azienda”.

Le diverse linee di lievitati da ricorrenza rappresentano il core business dell’azienda e si distinguono per l’attenta selezione dei migliori ingredienti del territorio siciliano – dal pistacchio verde alle succose e profumate arance, fino alle mandorle, al cioccolato, allo zibibbo, e alla già nota manna madonita – che hanno ispirato la realizzazione di ogni dolce del maestro Nicola Fiasconaro. (ANSA).