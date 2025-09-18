Eleonora Presti ✞ 17 settembre 2025

🔍 Cerca nei commenti
Commenti + votati questo mese
Cerimonia di conferimento della civica benemerenza al Dott. Marco Bianchini:…
Finiu con le intitolazioni di scuole, sale, salette e cammarini perché sono…
Cerimonia di conferimento della civica benemerenza al Dott. Marco Bianchini:…
Il problema non è lui né le scemenze che gli passano per…
Interrogazione della Costituente sulla Convenzione stipulata dall’Amministrazione con la Cooperativa…
Ma chiediamoci: a che pro tutto questo fiorire di cooperative a Castelbuono?…
Il Geoparco delle Madonie confermato dall’UNESCO: ottenuto il “cartellino verde”…
Qesto non è un parco, ma un allevamento intensivo di daini e…
Isnello, inaugurato l’anno scolastico nella nuova scuola “Luigi Pirandello”
In confronto la nuova scuola media di Castelbuono, voluta dall'attuale amministrazione sembrerà…
Interrogazione della Costituente sulla Convenzione stipulata dall’Amministrazione con la Cooperativa…
Ma il responsabile della cooperativa conosce le sanzioni a cui va incontro?…
Commentatori + attivi questo mese
Ultimi Commenti
I più commentati
-
-
-
-
Costituente: acqua torbida tutta colpa del meteo
19 Gennaio 2025
-
Caricamento articoli correlati...