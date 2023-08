Eletto il nuovo consiglio direttivo della Consulta Giovanile di Castelbuono

Lunedi 7 agosto, presso la splendida cornice del chiostro di San Francesco, si è tenuta l’assemblea durante la quale sono stati eletti i componenti del nuovo consiglio direttivo della Consulta Giovanile di Castelbuono, al cui interno successivamente sono state individuate le figure di Presidente, Vicepresidente, e Segretario.

Dopo i saluti iniziali del Sindaco Mario Cicero e dell’assessore alle Politiche Giovanili Annalisa Genchi, è intervenuto il presidente uscente, Giorgio Ricotta, che ha voluto concludere il proprio mandato triennale ringraziando il consiglio da lui presieduto e l’assemblea tutta per il lavoro svolto in questi anni, augurandosi che la passione mostrata da questo gruppo per le tematiche politiche, ambientali, sociali, culturali ed economiche, a livello locale e non, possa continuare a riscaldare i cuori di molti giovani castelbuonesi ancora a lungo.



In particolare, il presidente uscente ha presentato agli intervenuti una relazione di fine mandato attraverso la quale sono stati elencati molti dei lavori realizzati negli ultimi tre anni, oltre che gli obiettivi ancora da perseguire e raggiungere.

ALLEGATO: Relazione fine mandato.pdf

In seguito, si è proceduto all’elezione degli otto membri del nuovo consiglio direttivo tramite voto a scrutinio segreto dei membri dell’assemblea e sono risultati eletti: Vincenzo Bertola, Maria Anna Cannizzaro, Andrea Cicero, Carlo Fiasconaro, Gabriele Fiasconaro, Stefania Gentile, Andreina La Grua, Francesco Lo Bianco.

Non appena eletto, il consiglio si è riunito e ha individuato Maria Anna Cannizzaro come nuova presidente e Francesco Lo Bianco come vice-presidente. A Gabriele Fiasconaro è stato invece affidato il ruolo di segretario.

A tutti loro auguri di buon lavoro!