Elicotteri US Navy nelle Madonie: atterraggio in zona A del Parco. Interrogativi dopo le immagini sui social

https://www.instagram.com/pianobattaglia/

Alcune immagini pubblicate nelle ultime ore dalla pagina Instagram PianoBattaglia starebbero suscitando curiosità e interrogativi tra i cittadini delle Madonie. Il post mostra uno o due elicotteri militari atterrati in un’area montana del Parco. Nel commento che accompagna le foto si legge: «Elicotteri della US Navy di Sigonella hanno sorvolato le Madonie in esercitazione e sono atterrati in piena zona A del Parco (Piano Catarineci). Ci si chiede se sia una cosa normale…».

Le immagini mostrerebbero velivoli militari atterrati a Piano Catarineci, area che ricade nella zona A del Parco delle Madonie, cioè quella sottoposta al massimo livello di tutela ambientale. Proprio questo elemento starebbe alimentando diversi interrogativi tra residenti ed escursionisti. In molti si chiederebbero se un’attività di questo tipo possa svolgersi all’interno di un’area a tutela integrale e se l’eventuale esercitazione fosse stata autorizzata e infine quale sia il motivo di tale esercitazione. Tra le domande che emergono: l’Ente Parco sarebbe stato informato? L’operazione rientrerebbe in attività concordate con le autorità italiane?

Al momento, tuttavia, non risulterebbero comunicazioni ufficiali sull’episodio. Il silenzio delle istituzioni, in queste ore, starebbe contribuendo ad alimentare dubbi e perplessità nella popolazione locale, mentre le immagini continuano a circolare sui social.