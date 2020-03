Emergenza COVID-19, Lapunzina: subito 20 mila euro per alimenti e piano da 100 mila euro per i senza reddito

Il sindaco Rosario Lapunzina, attraverso un video diffuso su FB, comunica le mosse che il Comune di Cefalù metterà in atto per sostenere le fasce sociali della popolazione cefaludese più a rischio economico. In particolare sono già stati stanziati 20 mila euro per l’acquisto di alimenti da distribuire ai più bisognosi.

Inoltre il primo cittadino comunica che con delibera di Giunta e con l’appoggio dell’intero Consiglio comunale intende stanziare 100 mila euro dal bilancio comunale per far fronte a tutti coloro che in questo momento si trovano senza lavoro e senza reddito a partire dal 23 febbraio. “Ci sono persone che attualmente sono in grande difficoltà e hanno bisogno del nostro sostegno” – afferma Lapunzina e aggiunge – : “dobbiamo farcene carico restando uniti”.