Ente Parco : Al via la campagna di crowdfunding per aiutare il Parco delle Madonie

l tuo contributo per far rinascere le Madonie colpite dai recenti incendi

Al via la campagna di crowdfunding per aiutare il Parco delle

Madonie, a seguito dei recenti e drammatici incendi. Il progetto,

ideato e fortemente sostenuto dal presidente Angelo Merlino, sarà

online, visibile e sostenibile da tutti dalle​ ore 12​ del giorno​ 19

agosto 2021 per 40 giorni (scadrà il 28 settembre alle ore 12.00).

Dare un contributo è semplicissimo: basta accedere al seguente link:

https://www.eppela.com/it/projects/31183-il-parco-delle-madonie-a-sostegno-delle-aziende-colpite

Short Link ITA: eppela.com/parcodellemadonie

Invitiamo tutti coloro che amano questo straordinario territorio a

sostenere l’iniziativa e condividere e diffondere questo link

Grazie dal Parco delle Madonie

Le Madonie non si arrendono: insieme ce la faremo