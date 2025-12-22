Ente Parco delle Madonie. Presentato ufficialmente il concorso letterario “Una montagna di storie”

Petralia Sottana – Presentato ufficialmente il concorso letterario “Una montagna di storie”. La cerimonia nel corso dell’annuale conviviale della sezione Club Alpino Italiano “Petralia Sottana 1927”, svoltosi a Mongerrati (Isnello).

L’iniziativa nasce nell’ambito del “Patto per la Lettura delle Madonie” ed è promossa dall’associazione Libri d’Alta Quota, con il sostegno di una rete ampia e qualificata di partner istituzionali e culturali: Ente Parco delle Madonie Unesco Global Geopark, Club Alpino Italiano Sezione delle Madonie “Petralia Sottana 1927”, Slow Food Madonie, Edizioni Arianna, Bcc Madonie Gruppo Bcc Iccrea, insieme a numerose realtà associative e culturali del territorio che condividono l’obiettivo dell’iniziativa.

All’incontro erano presenti il presidente della sezione Cai Giuseppe Carapezza, il consigliere nazionale Cai Mario Vaccarella, Rosa Bruna D’Alberti, referente Cai Petralia Sottana, e Carola Lo Nero, referente del Patto per la Lettura.

Presente anche il presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello, che ha espresso parole di vivo apprezzamento per il concorso, sottolineando come “la letteratura si configuri tra le più alte e consapevoli forme di tutela e promozione del territorio. Iniziative come “Una montagna di storie” sono strumento vivo, efficace e generativo di valorizzazione, promozione e trasmissione del patrimonio naturale e culturale delle Madonie”.

Il progetto vede l’adesione e il sostegno dei Comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Petralia Soprana e Petralia Sottana.

Il “Patto per la lettura delle Madonie” con questo concorso rilancia la centralità della parola scritta e della narrazione come strumenti di conoscenza e sviluppo del territorio.

L’obiettivo è chiaro e ambizioso: “raccontare le Madonie non solo come luogo geografico, ma come spazio vitale, ricco di relazioni, tradizioni, saperi e prospettive”.

Il concorso invita a raccontare le persone e i paesaggi. I contributi potranno spaziare dalla montagna alla biodiversità, dagli itinerari urbani e naturalistici ai luoghi simbolo, dalle tradizioni popolari ai modi di vivere, dalle storie di uomini e donne, fino alle colture, agli animali, alle eccellenze gastronomiche, ai presìdi Slow Food e ai rifugi del Cai delle Madonie.

Ampia libertà è lasciata agli autori: racconto, fiaba, cuntu, poesia, reportage e altre modalità narrative. È data poi la possibilità di ispirarsi, dichiarandolo, allo stile di grandi autori e autrici della letteratura mondiale. “Un invito – dicono gli organizzatori – a coniugare il piacere del racconto con il valore della letteratura, per restituire alle Madonie una narrazione viva, plurale e profondamente contemporanea”.

La scadenza per la partecipazione è fissata al 30 aprile 2026.

I testi scelti dalla giuria saranno raccolti e pubblicati come parte integrante del progetto letterario.

Il bando completo e la scheda di partecipazione sono disponibili sul sito parcodellemadonie.it.