Erasmus+, Petralia Soprana sede di un incontro dedicato allo sviluppo dell’economia rurale e al sostegno alle donne emarginate che vivono nelle zone rurali

Il Comune di Petralia Soprana ha ospitato un incontro formativo di Promimpresa, nell’ambito di un progetto Erasmus+.

La giornata di ieri è stata dedicata al tema “Il ruolo delle autorità locali: gli enti pubblici, il sostegno politico e degli attori locali nei contesti rurali. Come coinvolgere il settore pubblico nella cooperazione con associazioni di attori locali e privati cittadini; quali azioni possono essere intraprese per favorire lo sviluppo”.

Ad accogliere la coordinatrice del progetto Emanuela Riggi e i 21 studenti europei provenienti dai 6 paesi partner (Ungheria, Bulgaria, Lituania, Spagna, Turchia, Italia) c’era il presidente del Consiglio Leo Agnello che ha messo a disposizione degli ospiti l’aula consiliare del comune e quello che si è reso necessario.

L’incontro di Promimpresa, partner del progetto Erasmus+ per lo scambio di buone pratiche “Empowered Women For Rural Development – EW4RD”, è stato interamente dedicato allo sviluppo dell’economia rurale e alla costruzione condivisa di modelli alternativi per la generazione di reddito, tramite l’acquisizione di competenze chiave e strumenti relativi all’economia rurale e al sostegno alle donne emarginate che vivono nelle zone rurali.

“Lo sviluppo sostenibile è imprescindibile dal coinvolgimento delle autorità locali, il vostro contributo e la vostra disponibilità – ha detto Emanuela Riggi – rappresenta per noi di Promimpresa e per le azioni del progetto un significativo apporto al cambiamento, attraverso la conoscenza, l’azione sui territori, e un confronto vivo tra attori chiave in rete locale e internazionale.”