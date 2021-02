EsplorailMuseo | Riparte il programma di appuntamenti con l’arte del Dipartimento Educazione del MCC

#esplorailMuseo è il programma di appuntamenti con l’arte ideato dal Dipartimento Educazione del Museo Civico, curati da Martina Scribani, con la supervisione di Stefania Cordone. Si parte il 10 febbraio con il primo di un calendario di appuntamenti organizzati dal Museo per accompagnare i più piccoli alla scoperta delle opere della collezione permanente d’arte antica, moderna e contemporanea.

In un momento in cui i musei sono ancora chiusi al pubblico il Museo Civico ha ideato una serie di attività a distanza dedicate ai bambini. #esplorailMuseo consiste in un kit di approfondimento e due disegni da colorare: il ritratto dell’artista e il disegno dell’opera. Un modo per intrattenere i più piccoli coinvolgendoli e sollecitando la creatività attraverso la conoscenza delle collezioni conservate all’interno del Museo Civico.

Entrare all’interno del Museo a distanza è l’obiettivo del progetto che inviterà i bambini a inviare i loro disegni, partecipando ad un contest per l’assegnazione di diversi premi: tra questi una visita alla scoperta della storia e del patrimonio del Museo accompagnati da una guida, anche con la propria famiglia.

Il primo artista ad aprire il programma dell’attività educative è Ignazio Moncada con l’opera La Maga Circe del 2002, donata alla collezione del museo nel 2018 su iniziativa di Ruggero Moncada, figlio dell’artista. Si è scelto l’opera di Moncada perché l’intreccio di forme e colori della tela dell’artista siciliano permette ai bambini di interpretare a loro modo il mito della Maga legata ad Ulisse, usando colori brillanti e sperimentando liberamente nuovi accostamenti cromatici.

Bambine e ai bambini tenetevi pronti alla creatività!