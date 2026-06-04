Estate Cefaludese 2026: tre grandi concerti sul Lungomare con Serena Brancale, Baby K e Michele Zarrillo

CEFALÙ – Prende forma il programma dell’Estate Cefaludese 2026. L’Amministrazione comunale ha annunciato i primi tre grandi concerti che animeranno il Lungomare nel corso della stagione estiva, portando in città artisti di primo piano della musica italiana.

Il primo appuntamento è fissato per il 29 luglio con Serena Brancale, cantante e musicista tra le voci più originali del panorama nazionale. Il 5 agosto salirà sul palco Baby K, protagonista di numerose hit che hanno segnato le estati degli ultimi anni. Il 21 agosto, invece, sarà la volta di Michele Zarrillo, cantautore romano apprezzato da generazioni di appassionati della musica italiana.

Tre eventi che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, puntano a coinvolgere pubblici diversi, con una proposta che spazia dalle sonorità contemporanee alla tradizione cantautorale.

Il calendario completo delle manifestazioni estive sarà presentato nelle prossime settimane e comprenderà ulteriori appuntamenti culturali, musicali e di intrattenimento.

Nel dare l’annuncio, il sindaco Daniele Tumminello ha voluto ringraziare il vicesindaco e assessore al Turismo e Spettacoli, Rosario Lapunzina, «per il prezioso e costante lavoro che sta svolgendo in questi anni nel portare avanti questa delega».

L’attesa è ora per conoscere il resto del programma che accompagnerà residenti e turisti durante l’estate 2026, confermando Cefalù come uno dei principali poli di attrazione turistica e culturale della costa siciliana.