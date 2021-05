Euromadonie Società Cooperativa, percorsi formativi 2021

Con l’obiettivo di promuovere e rafforzare progetti per l’inclusione sociale e ridurre il fenomeno della disoccupazione, Euromadonie Società Cooperativa propone percorsi formativi per la formazione di figure professionali quali quelle di Collaboratore di cucina, Addetto Panificatore e Pasticcere, Collaboratore di sala e bar e Wedding Planner. Altresì, a tutela dell’utenza che presenta disabilità, vulnerabilità e rischio di discriminazione, l’Ente offre corsi destinati alle persone affette da disabilità psichiche, fisiche e sensoriali per le qualifiche di Addetto al giardinaggio ed ortofrutticoltura e Addetto Panificatore e Pasticcere.

Di seguito si presentano le attività proposte negli ambiti dei seguenti avvisi: Avviso 29/2019 – Avviso 30/2019 – Avviso 33/2019.