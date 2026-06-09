Ex Hotel Milocca, primo bando deserto: nuovo tentativo con prezzo ridotto del 25%

Nessuna manifestazione di interesse è arrivata per l’acquisto dell’ex Hotel Milocca di Castelbuono. Per questo motivo la Città Metropolitana di Palermo ha deciso di riproporre la vendita dell’immobile applicando una riduzione del 25% rispetto al prezzo iniziale.

Il precedente avviso fissava il valore della struttura a 1.728.238 euro. Con il ribasso, il nuovo prezzo base scende a circa 1.296.179 euro.

L’ex albergo, situato in contrada Piano Castagna, è da anni inutilizzato e rappresenta una delle più note incompiute del territorio madonita. La struttura sarà venduta nello stato di fatto in cui si trova, con tutti gli eventuali interventi di recupero, adeguamento e certificazione a carico dell’acquirente.

Costruito negli anni Settanta e per lungo tempo punto di riferimento del turismo nelle Madonie, il Milocca attende da oltre un decennio un progetto capace di restituirgli una funzione. Negli anni non sono mancate proposte di rilancio, tra cui quella di trasformarlo in un centro di formazione legato all’enogastronomia e all’ospitalità.

La riduzione del prezzo rappresenta un nuovo tentativo per attirare investitori privati e dare finalmente un futuro a una struttura che continua a occupare una posizione strategica per lo sviluppo turistico del comprensorio madonita.

A questo link il dettaglio del secondo avviso