Fabio Capuana è il nuovo Club Manager della SSD Città di Acireale 1946

La SSD Città di Acireale 1946 si arricchisce di un’importante figura: Fabio Capuana, nuovo Club Manager.

Figura inserita da anni nel mondo del calcio, con un importante curriculum, Capuana inizia il suo percorso da Dirigente Accompagnatore, per diventare poi allenatore abilitato UEFA B.

Ha ricevuto diversi importanti riconoscimenti, tra i quali un premio presso il Parlamento Europeo per il contributo sportivo fornito a Castelbuono Città dello Sport (per aver vinto quattro campionati di fila).

Ha ricoperto anche l’incarico di Direttore Generale, e dal 2017 è Presidente dell’Accademia “Basse Madonie”, che conta oltre venti scuole calcio.

Per quattro anni Segretario F.I.G.C. – LND Palermo, dal gennaio 2021 è “Commissario di Campo F.I.G.C. LND” e il 9 marzo di quest’anno gli è stata conferita dal CONI la “Stella di Bronzo al merito Sportivo”.