Fabrizio Barreca racconta il Coworking a Castelbuono nel podcast Spotify “Casa dov’è”

Fabrizio Barreca ha spiegato ai microfoni del podcast Spotify “Casa dov’è”, curato da Cinzia Campogiani, il significato del coworking a Castelbuono. In un’intervista ricca di spunti, Barreca ha descritto con parole semplici come questo modello di lavoro condiviso stia rivitalizzando il borgo madonita.

Il coworking a Castelbuono non è solo uno spazio di lavoro, ma un vero e proprio hub creativo che attrae professionisti da tutta Italia e dall’estero, desiderosi di unire la produttività al fascino di un contesto unico. Un’opportunità per combattere lo spopolamento dei piccoli centri, offrendo alternative innovative e sostenibili. Per ascoltare l’intervista completa e scoprire di più sul progetto di coworking a Castelbuono, direttamente dal banner qui sotto oppure clicca qui per il podcast “Casa dov’è” su Spotify.

Maggiori Info

https://southworking.socialgreenhub.org

https://www.facebook.com/southworkingcastelbuono/?locale=it_IT