Fabrizio Ferracane in Bastianazzo al Museo naturalistico Minà Palumbo di Castelbuono

Riflettori puntati su Fabrizio Ferracane, protagonista dell’appuntamento teatrale di sabato 13 dicembre alle ore 21 alla sala Morici del Museo naturalistico delle Madonie “Minà Palumbo”, evento organizzato dall’Associazione culturale Trameventi ETS con il patrocinio del Comune di Castelbuono.

L’attore incarna la figura del fantasma di Bastianazzo, uno dei personaggi del romanzo I Malavoglia di Giovanni Verga. Il protagonista racconta della sua condizione, del suo sentirsi estraneo, e dice al pubblico che bisogna avere il coraggio di ammettere d’aver perduto, “a tenerci stretti l’uno con l’altro nel nostro costante farsi del giorno”. La pièce è tratta da Fantasmi, ciclo di drammaturgie di Michele Santeramo, che ha già riscontrato grande successo in tutta Italia.

Fabrizio Ferracane, attore di straordinaria bravura, ha lavorato al cinema in Malena di Giuseppe Tornatore, Anime nere di Francesco Munzi, il Traditore di Marco Bellocchio, per il quale ha vinto il Nastro d’Argento come miglior attore non protagonista, e tanto altro ancora. E’ stato attore protagonista nel film “Indelebile”, del regista Simone Valentini del 2024, girato quasi interamente a Castelbuono e nelle Madonie ed attualmente è impegnato nelle riprese de L’insabbiato. Nel 2024 ha ricevuto il premio al Castelbuono Film Festival per il ruolo di attore protagonista nel film “Una femmina” di Francesco Costabile ed è direttore della Scuola Cinematografica della Calabria.

Sul fronte televisivo ha lavorato per Il commissario Montalbano, Il capo dei capi. Numerose le fiction e i film nei quali ha recitato, come Non uccidere, The Bad Guy, Il re, andato in onda su Sky con Luca Zingaretti, e Mascaria, tratto da una storia vera di Gela, trasmesso in prima serata su Rai 1 nell’anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della Polizia di Stato Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Lo spettacolo Bastianazzo sarà in scena a Castelbuono, sabato 13 dicembre alle ore 21 alla sala Morici del Museo naturalistico delle Madonie “Minà Palumbo, con ingresso gratuito, per un grande appuntamento di teatro, di quelli da non perdere, dove Fabrizio Ferracane sarà protagonista della tragica figura del personaggio che rappresenta il primo di una lunga serie di sventure per la famiglia Malavoglia.