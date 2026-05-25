Fascia, fascia delle mie brame

(Di Massimo Genchi)

Autorevole Presiden-TE,

attendevo con ansia una sua reazione al mio pezzo dei Milli voti Ggesù ma pensavo che sarebbe stata focalizzata sul suo essere stato definito un voltagabbana, alla maniera di Scilipoti, o sull’avere permesso, da Presiden-TE del consiglio comunale, che una lettera riservata del consigliere Prisinzano, a lei indirizzata, venisse pubblicata. Invece, sovvertendo ogni pronostico, la sua confusissima e impacciata risposta ha avuto per oggetto un aspetto marginale del mio pezzo, direi quasi una minchiata: la fascia giallo-rossa. Si deduce, quindi, che per il Presiden-TE del Consiglio comunale di Castelbuono, anzi di una sola parte del Consiglio comunale di Castelbuono, quella era la cosa più importante: a fascia! In effetti, la vita è fatta di priorità. Anche quella del Presiden-TE.

Ribadisco anche ora che in molti comuni della provincia e del circondario non sanno neppure cosa sia questa fascia. Che il Presiden-TE di una sola parte del consiglio comunale di Castelbuono, puntualizzi che nel 2019, quando era già Presiden-TE, abbia votato con tutto il consiglio, all’unanimità, l’istituzione della fascia per il ruolo da lui ricoperto, cioè per la fascia che avrebbe indossato lui, rende macroscopico il fatto che quella era una trovata per lusingarlo e questa sua excusatio (non richiesta) non fa altro che peggiorare le cose dato che all’ARS solo undici giorni fa, dopo SETTE ANNI, è stata istituita la fascia identificativa per i presidenti dei consigli comunali.

Ma il Presiden-TE di una sola parte del Consiglio comunale di Castelbuono che si autodefinisce un lungimirante, ma io dico un chiaroveggente, una sorta di Nostradamus, lo sapeva già dal 2019 che sarebbe stata approvata questa norma e quindi cominciò ad indossare la fascia cerimoniale già da allora. E già da allora la foto del Presiden-TE in fascia campeggia magnificamente nella sua immagine del profilo Facebook. La norma regionale prevede anche questo? magari gliela votano pure! Senza dire che da allora, molto spesso, i post sulle convocazioni dei Consigli comunali sono stati illustrati con la famosa immagine del castello col Presiden-TE in-fasciato in primo piano. Come quella che abbiamo ammirato oggi. Questo perché il Presiden-TE non ci tiene proprio a quella fascia, non è assolutamente per una questione di immagine. Alcuni della sua parte politica, sicuramente perché invidiosi, dicono che la indossa pure la notte. Ma ia, fortunatamenti un l’a vistu e quindi non posso dirlo.

Autorevole Presiden-TE, una volta un tipo pittoresco come lei entrò in farmacia e rivolto al dottore Sottile disse: «mi scusi avvocato se la chiamo ingegnere ma non so se chiamarla architetto, professore…». Oggi leggendo il suo componimento ho pensato a quella paradossale scena.

lo storico e saggista prof. Massimo Genchi in arte, “Commediante”. MIIINCHIA!

Autorevole Presiden-TE, io non ho bisogno del foglio di carta sotto i piedi per sentirmi innalzato, rialzato, sollevato. Non faccio parte di quella numerosa schiera di gente che ha bisogno di titoli che non ha per sentirsi qualcuno. La mia parte pubblica l’ho fatta. Abbondantemente. Oggettivamente mi sento addiritturamente candidato in pectore ad una benemerenza da parte del Capo, anzi a una benemerita! Tuttavia, a proposito di titoli abusati, sono un insegnante di matematica ma non sono un matematico, si figuri – ma è difficile – che sono più vicino alla saggezza che alla saggistica, storico – che è una cosa difficilissima – ho detto tante volte che non lo sono per niente, soprattutto per quello che di storia si vede e si legge in giro… Commediante neppure, perché non ho fatto commedie ma satira politica, che è una cosa completamente diversa. Non so se è chiaro. Così come non ho fatto teatro dialettale, che lei usa con un tono di profondo disprezzo. Io sono un perfetto dialettofono, cioè parlo molto bene il dialetto. Diversamente da lei, che parla molto bene l’italiano. Ciascuno con le proprie specificità, autorevole Presiden-TE. la stessa cosa in campo politico. Io sono rasoterra, incapace di esprimere consensi, di portare contributi al dibattito politico. Diversamente da lei. Veramente lo dico. Non è satira. Spesso mi ritrovo a pensare: minchia!, meno male che lei, autorevole Presiden-TEè arrivato in questo paese, ca vasinnò comi avissi fatto il dibattito politico senza il suo fondamentale e costante contributo? Siamo veramente fortunati!