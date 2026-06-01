FC Castelbuono campione regionale: Atletico Rosolini battuto 3-0 nella finale del Trofeo delle Province

Il FC Castelbuono conquista il titolo di campione regionale al termine di una stagione straordinaria, imponendosi con un netto 3-0 sull’Atletico Rosolini nella finale del Trofeo delle Province – Fase Regionale, disputata allo stadio comunale di Riesi.

Una prestazione autorevole e dominante quella offerta dalla formazione castelbuonese, che ha controllato la gara dall’inizio alla fine, trovando la via del gol con Ruzak, Di Salvo e La Iuppa. Tre reti che hanno certificato la superiorità della squadra e coronato un percorso iniziato lo scorso ottobre e costruito giorno dopo giorno con sacrificio, impegno e spirito di appartenenza.

Nonostante le difficoltà affrontate nel corso della stagione, tra infortuni e assenze dovute agli impegni lavorativi di alcuni giocatori, il gruppo ha saputo restare compatto, trasformandosi in una vera famiglia e facendo dell’unione la propria forza principale.

Al termine della gara la società ha voluto ringraziare i tifosi presenti sugli spalti di Riesi, che hanno sostenuto la squadra nonostante la distanza, contribuendo con il loro entusiasmo al raggiungimento di uno storico traguardo.

Con la vittoria sull’Atletico Rosolini, il FC Castelbuono chiude così il proprio cammino regionale nel migliore dei modi, sollevando il trofeo e scrivendo una nuova pagina della propria storia sportiva.