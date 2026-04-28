Fc Castelbuono, stagione perfetta: dopo la promozione arriva anche il titolo provinciale

Il Fc Castelbuono chiude una stagione d’esordio semplicemente perfetta, aggiungendo un altro successo al già conquistato salto di categoria. Nella finale provinciale del Trofeo delle Province di Palermo, disputata a Lascari, la formazione di mister Corradino ha avuto la meglio con un largo 5-1 sul Borgo Vecchio Molo Santa Lucia. A segno Gennaro, Abbate, Di Salvo, Cicero e D’Ippolito, mentre per gli avversari è arrivata solo una rete di Minardi. Un risultato mai in discussione che assegna ai castelbuonesi il titolo provinciale 2025/26 e completa un’annata già straordinaria, chiusa con la promozione conquistata con largo anticipo e senza sconfitte. Un doppio traguardo che certifica l’ottimo impatto del club alla sua prima stagione.