Felicità e spensieratezza alla Fattoria del Sorriso in occasione della Giornata dedicata alle disabilità

(Riceviamo e pubblichiamo) – Venerdì 3 Dicembre, in occasione della “Giornata internazionale delle persone con disabilità”, come ogni anno si è preferito non organizzare un convegno sul tema, ma al contrario, nell’idea di un pieno coinvolgimento delle persone direttamente interessate si è pensato di riorganizzare una giornata interamente dedicata a loro.

Proprio come nel 2018, grazie alla preziosa collaborazione ed accoglienza di Claudio Polizzano ed Eleonora Sottile siamo stati ospiti e tutti insieme presso la “Fattoria del Sorriso” in C/da Sant’Elia, dove durante la mattinata oltre a vari balli e giochi, hanno avuto modo di visitare l’intera struttura.

Dopo un anno di fermo, causa pandemia, l’anno scorso non ci è stato permesso di poter vivere insieme questa giornata, quest’anno siamo invece riusciti a pranzare tutti insieme.

Si ringraziano pure i volontari del Servizio Civile, progetto “E’ tempo per noi” i quali hanno animato il pomeriggio con canti e tombolate.

Alla fine della giornata ho voluto donare a tutti un calendario dell’avvento, simbolo delle festività natalizie che si avvicinano (si allegano alcune foto che ritraggono momenti della giornata).

È sempre bello vedere felicità e spensieratezza nei loro occhi, e sono stati loro stessi a ricordarmi cosa abbiamo fatto negli anni precedenti, ricordando soprattutto il 3 dicembre del 2019, quando abbiamo trascorso una splendida giornata a Palermo, impegnandoli tutto il giorno…è proprio questo richiedono…. un’altra gita dedicata a loro, speriamo di poterli accontentare prima possibile.

In questi ultimi due anni, nei limiti delle possibilità abbiamo cercato come Amministrazione di essere sempre presenti con loro tutto l’anno, ed anche in piena pandemia, abbiamo garantito dove possibile interventi domiciliari, cercando sempre di non dedicarci a loro solo in questa giornata, ma sempre.



L’Assessore alle Politiche Sociali

Anna Lisa Cusimano