Fermiamo la sclerosi multipla con un fiore. Domenica 10 marzo in piazza Margherita torna La Gardensia

Anche quest’anno, in collaborazione con la Sezione Provinciale di Palermo dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla onlus, la Consulta giovanile partecipa alla manifestazione nazionale che svolgerà nelle piazze di tutta Italia, come sempre in occasione della Giornata internazionale della Donna, nei giorni 8-9-10 Marzo 2024, per sensibilizzare sulla realtà della sclerosi multipla e raccogliere fondi fondamentali per la ricerca scientifica.

Fermiamo la sclerosi multipla con un fiore!

Il prossimo evento Nazionale di solidarietà e raccolta fondi “La GARDENSIA di A.I.S.M*” si svolgerà *domenica 10 Marzo*: sarà possibile ritirare la propria gardensia (a fronte di una donazione di *15€ cad. una*) in *piazza Margherita*, dove ci troverete con il nostro banchetto di solidarietà, *a partire dalle ore 10:30*.

I fondi raccolti con l’iniziativa andranno a sostegno della ricerca scientifica e permetteranno ad AISM di continuare le proprie attività di supporto e assistenza per le persone con SM del territorio.

Fai anche tu la tua parte! Sempre al fianco delle persone con SM e di AISM/FISM.

Per le prenotazioni rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici:

Ass. Annalisa Genchi: 3203740513

Maria Anna Cannizzaro: 3898534737

Vincenzo Bertola: 3791205674