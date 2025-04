Festa delle Verdure di Isnello 2025: gusto e tradizione il 5 e 6 aprile, spettacolo con Stefano Piazza

La 18esima edizione della Festa delle Verdure spontanee e antiche delle Madonie di Isnello, quest’anno si arricchisce di eventi.

Una grande macchina organizzativa che ha unito la comunità e il territorio.

Fervono i preparativi per la Festa delle Verdure di Isnello, al via domani, sabato 5 aprile, con una giornata ricca: la raccolta in campo del mattino, la tradizionale tavola rotonda del pomeriggio, a partire dalle 17.30 presso l’Auditorium del Centro Sociale e, subito a seguire, lungo il centro storico, stand per le degustazioni a cura delle associazioni e delle realtà commerciali locali e in Piazza Mazzini uno show-cooking a cura della Chef Antonella Di Garbo dell’Agriturismo Bergi.

La serata sarà allietata dalla travolgente comicità del noto comico Stefano Piazza che vi aspetta con l’imperdibile spettacolo di musica e cabaret Trappola per siculi, sempre in Piazza Mazzini, alle 21.00.

Imperdibile anche la giornata di domenica!

Show-cooking a cura di Slow Food e della Proloco con la partecipazione degli studenti e degli Chef dell’I.S. Mandralisca e con la partecipazione dello Chef Gesualdo Faulisi del Ristorante Alter Ego di Caltavuturo e degli Chef di Isnello Giuseppe Capuana del Ristorante La Brace e Salvatore Di Martino del Ristorante Smeraldo.

Sarà, inoltre, possibile degustare le ricette a base di verdure curati dalla Proloco e tante altre deliziose specialità curate da G.O. Isnello, Fratelli Alberti, Bar delle Querce, Macelleria Gervasi, Bar Pink Panther.

Presenti nella Fiera del Gusto i produttori di eccellenza della Condotta Slow Food Madonie e per le degustazioni anche Brass Sicula, i biscotti Tumminello e i tartufi di Isnello.

Tanta animazione con i balli folk del Circolo Terrazzani, le atmosfere medievali e i giochi di fuoco della Compagnia Batarnù e tanta musica con la marching band dei Dixie Kings.

Dalle 10.00 per tutto il giorno, almeno fino alle 19.30 per l’imperdibile spettacolo finale.

L’intera manifestazione, organizzata dal Comune di Isnello e dalla Proloco di Isnello, con il sostegno dell’Università degli Studi di Palermo e della Condotta Slow Food, è patrocinata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura e dall’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.