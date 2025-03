Festa di Carnevale con la droga, arrestato 21enne

I Carabinieri della Stazione di Castellana Sicula coadiuvati dai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Petralia Sottana hanno arrestato un 21enne castellanese, accusato di spaccio droga.

I militari, di pattuglia in occasione dei festeggiamenti del carnevale Castellenese che prevedeva anche una serata danzante organizzata nella piazza della frazione Calcarelli del piccolo centro madonita, a poca distanza dalla piazza in quel momento gremita di giovani intenti a divertirsi, hanno notato in una stradina poco illuminata, tre giovani accanto a una macchina che confabulavano tra loro.

Il particolare che ha fatto insospettire i Carabinieri è stato l’atteggiamento del 21enne che si guardava intorno con circospezione e per tale motivo, hanno deciso di procedere al controllo degli stessi ma dei tre ragazzi, solo il castellanese è rimasto vicino la vettura mentre gli altri due hanno fatto perdere le proprie tracce confondendosi repentinamente tra la folla carnevalesca.

Poco prima dell’arrivo dei militari, il 21enne ha tentato di disfarsi di un piccolo involucro ma il movimento non è sfuggito ai tutori dell’ordine che lo hanno recuperato constatando che si trattava di una dose di cocaina.

La successiva perquisizione veicolare ha permesso di rinvenire abilmente occultato all’interno del vano portaoggetti, un sacchetto di plastica trasparente con all’interno altri 10 gr. di cocaina e 2,2 grammi di ketamina.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto, applicando all’indagato l’obbligo di dimora nel comune di residenza e la presentazione alla polizia giudiziaria.