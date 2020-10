Halloween contest 2020 Online. Un evento GRATUITO dedicato a tutti i bambini , per far vivere loro il giorno di Halloween 2020 nel migliore dei modi , nonostante l’emergenza sanitaria legata al Covid-19

Sabato 31 ottobre ore 17 per partecipare 3209114972

Link della pagina: https://www.facebook.com/alessandro.d.vuono