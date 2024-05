Festa di San Giovanni 2024 – Invito della Pro Loco agli abitanti dei quartieri

L’Associazione Pro Loco di Castelbuono APS intende continuare a dare il giusto rilievo a una manifestazione popolare che in questo Comune vanta una lunga tradizione: la “Festa di San Giovanni” che tradizionalmente si svolge il 24 giugno.

Da qualche tempo detta manifestazione è divenuta appannaggio di bar e ristoranti che hanno integrato la tradizionale degustazione con altre offerte gastronomiche. Hanno comunque dato continuità ad un appuntamento che forse sarebbe definitivamente scomparso.

Da diversi anni si tenta di coinvolgere gli abitanti dei quartieri nel tentativo di riportarvi l’organizzazione della festa assicurando che tutte le spese (fave, patate, piatti e bicchieri in materiale ecocompatibile) saranno a carico della Pro Loco. Si invitano pertanto quanti (gruppi, comitati spontanei) intendono organizzare una postazione di San Giovanni in un quartiere, piazza, vicolo, slargo) a contattare la Pro Loco per telefono al 0921673467 o per email prolococastelbuono@libero.it.