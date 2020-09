Festa Unità: l’evento 26 e 27 settembre a Castelbuono

“……e quando arriverà il tempo di racina e puma e finisci a villeggiatura ed è tempu di scola, sperando che il Covid-19 possa arrendersi presto alla resistenza dell’umanità, della scienza ed alle preghiere di chi ha fede sempre che l’atteggiamento di tutti sia responsabile ed improntato alla cautela, svolgeremo la conferenza programmatica de “Gli anni ‘30”……”

E’ un estratto del nostro Manifesto politico consegnato al neo Segretario del Pd provinciale Rosario Filoramo nell’assemblea dello scorso 5 luglio. Eravamo certi di organizzare una bella iniziativa ma mai potevamo pensare che quella sfida potesse portare ad un simile ‘evento’ la cui portata si può cogliere dalle presenze nella locandina allegata (una per tutte, il Ministro Provenzano). Per tali ragioni con orgoglio e responsabilità, oltre che con piacere, invitiamo gli iscritti, i simpatizzanti ed elettori a partecipare ai momenti di confronto e dibattito; e con essi invitiamo i rappresentanti di tutte le Istituzioni, il Sindaco e la sua Giunta, il Presidente del Consiglio e i Consiglieri Comunali, le forze politiche e i movimenti civici, le forze sociali, le associazioni, le attività produttive, i giovani ed i lavoratori. Sarà un ‘evento’ di bella politica, seppur limitato dalla giusta precauzione della osservanza di tutte le limitazioni per ridurre gli effetti della pandemia da Covid-19, cui seguiranno, nelle prossime settimane, momenti di riflessione e confronto proiettati su “Gli anni ’30” della nostra comunità. Il domani è adesso. Buon lavoro a tutti noi. (in allegato la locandina) Castelbuono, lì 21 settembre 2020 Per il Coordinamento Il Segretario Vincenzo Capuana