Festeggiamenti in onore di San Pio a Castelbuono dal 22 al 23 settembre 2022

Nella ricorrenza del ventennale dalla posa della statua di San Pio a Castelbuono, la Santa Messa all’aperto sarà presieduta dal Vescovo della Diocesi di Cefalù Mons. Giuseppe Marciante

In occasione della ricorrenza del ventennale dalla posa della statua di San Pio presso l’area votiva di Castelbuono, l’Associazione e Comitato Festeggiamenti di San Pio da Pietrelcina, la Parrocchia Maria SS. Assunta e l’Amministrazione Comunale di Castelbuono comunicano che giovedì 22 e venerdi 23 settembre 2022 si svolgeranno i Festeggiamenti in onore di San Pio da Pietrelcina.

Sarà il Vescovo della Diocesi di Cefalù Mons. Giuseppe Marciante a presiedere nel pomeriggio del 23 settembre 2022 la Santa Messa all’aperto presso l’area votiva sita tra la via Mazzini e la via Dante Alighieri in occasione della ricorrenza in cui vent’anni fa fu posta, da un gruppo di devoti che fondarono a Castelbuono l’Associazione San Pio da Pietrelcina, la statua di uno dei Santi più venerati al mondo Padre Pio, acquistata a San Giovanni Rotondo e fatta benedire a Pietrelcina, il tutto si svolse con una solenne cerimonia in cui presero parte tutte le congregazioni di Castelbuono e numerosissimi fedeli.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Il Programma:

Giovedì 22 settembre alle ore 21,00

presso la Parrocchia Maria SS. Assunta (Madrice Vecchia)

Veglia di San Pio da Pietrelcina

Presieduta da Monsignor Giuseppe Vacca

Venerdì 23 settembre alle ore 17,45

presso l’area votiva di San Pio in via Mazzini

Santa Messa presieduta da S.E. Monsignor Giuseppe Marciante

Vescovo della Diocesi di Cefalù, alla presenza delle Autorità.

Si ricorda ai partecipanti il rispetto scrupoloso delle precauzioni di sicurezza, è consigliabile il distanziamento sociale, è consigliabile indossare le mascherine e igienizzare le mani, divieto di accesso per chi ha avuto contatti nei giorni precedenti con persone positive al Covid19, per chi ha sintomi influenzali/respiratori o temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C.

Associazione Comitato San Pio da Pietrelcina di Castelbuono

Il Presidente Jhonny Lagrua