31 film di 11 paesi diversi saranno in mostra a Cefalù dal 31 agosto al 2 settembre per l’annuale appuntamento con il Festival del Cinema. La mostra cinematografica dal titolo «Uomini e Futuro» si terrà all’Hotel Sea Palace. Fra gli artisti che prendono parte ai film, della tre giorni di Cinema, ci sono Stefano Occorsi, Milena Vukotic, Roberto Angelini e la cantante Noa Kirel che rappresenterà Israele all’Euro Vision 2023. A selezionare i 31 film è stata la Giuria del Festival formata da 541 esperti di cinema che operano in tutto il mondo. Fra di loro giornalisti, artisti, attori, ballerini, cantanti, comici, docenti, editori, film-maker, interpreti, musicisti, presentatori, registi e scrittori.

I 31 film selezionati sono in gara per vincere «la pellicola della pace» che sette giurie presenti in Sala assegneranno al film più bello. I film arrivano dall’Italia, dall’Austria, dal Brasile, dalle Filippine, dall’India, dall’Iran, da Israele, dall’Olanda, dalla Spagna, dagli Stati Uniti e dal Togo. Affrontano i temi dell’amore e dell’amicizia, degli sconvolgimenti climatici e dell’inquinamento, della violenza contro le donne e dell’aborto, dell’emigrazione e del razzismo, del bullismo e dell’autismo.

Ecco l’elenco dei film in gara che partecipano alla Mostra:

Nuggets – Giuliano è geloso di Manuel Zicarelli. Era glaciale di Francesco Cabras. Lago inquietante di Di Lorenzo Manisco Toxic di Ismail Oureaya Donnamare di Leonardo Formicella. Siamo tutti migranti di Andrea Veneri Boom di Alessandro Amico e Diana Gianola Quando sarò grande di Nicola Brunelli Buio e luce di Alessia Ambrosini Non abbiamo colori di Andrea Corazza Toccami dolcemente di Gaia Pulliero Mesogeios di Marco Biotto Ti hanno visto di Vittorio Caratozzolo Metamorfosi di Laura Caccia e Laura Gutierrez Cisalp di Jean A. Evangelista Drain di Humberto Giancristofaro No war di Mostafa Zabet Sleepless night di Amiran Tchikhinachvili Druva di Sajin George The forever di Aref Ehtesham Akbari Two Too Odd di Dave Lojek Thought About That di Roman Buchatsky Il positivo di Alessandro Panza Chiusi fuori di Giorgio Testi Cadde la notte su di me di Bruno Ugioli e Riccardo Menicatti O. di Francesco Bruschettini A occhi chiusi di Alessandro Perrella Sara di Sabrina Di Francesco Esserci di Francesco Parrella Sight di Shawin Samant 3330 giorni di Marco Benincasa

Per informazioni: 3472975402