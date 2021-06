Festival del Cinema di Cefalù. Premio migliore regia al film “Le stelle non hanno padroni” ambientato sulle Madonie

La giuria del Festival del Cinema di Cefalù ha attribuito il premio per la migliore regia al film “Le stelle non hanno padroni” diretto dal regista Salvatore Bongiorno e ambientato sulle Madonie.

Ecco la motivazione della giuria: «Per avere illuminato una pagina di storia madonita e avere raccontato le vicende con un sano e forte realismo sociale. Per avere diretto un film dal montaggio narrativo che fa immedesimare lo spettatore nella storia. Per avere dato vita ad un film dalla fotografia eccellente, con una musica eccezionale e dal suono sublime».

“Le stelle non hanno padroni”, diretto da Salvatore Bongiorno, è ambientato tra il 1947 e il 1948. Narra due vite che si incrociano, quella di un contadino dedito al suo lavoro e alla militanza politica e quella di uno studente che crede in una società più giusta e solidale. I due protagonisti, che con il loro esempio danno impulso ai diseredati nella rivolta contro il sistema feudale, sono diretti testimoni dell’impegno politico e del martirio di tanti sindacalisti e figure chiave per la nostra storia recente: Epifanio Li Puma, Girolamo Li Causi e Pio La Torre.