Festival delle Filosofie “E quindi uscimmo a riveder le stelle… Sulla felicità in Kant” | Isnello, sabato 14 maggio

Ascolta l'articolo

Il Comune di Isnello è lieto di invitarvi, SABATO 14 MAGGIO p.v. alle h.17.00, presso la Chiesa della SS. Annunziata, all’evento organizzato col Festival delle Filosofie e il patrocinio del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo, dal titolo “E quindi uscimmo a riveder le stelle… Sulla felicità in Kant”, con la partecipazione del Prof. Angelo Cicatello, Professore di Filosofia Teoretica presso l’Ateneo palermitano.

Un evento di grande spessore e prestigio per il borgo madonita e tutto il comprensorio, reso possibile grazie all’attenzione verso Isnello mostrata dall’Associazione Lympha, che da ben quattro anni organizza per Palermo il Festival delle Filosofie, una rassegna culturale di enorme rilievo, cresciuta negli anni imponendosi tra gli eventi metropolitani più attesi e ambiti, che ha il merito di aver ospitato grandi nomi del mondo filosofico, scientifico e delle arti.

“Siamo molto onorati di questa collaborazione col Festival delle Filosofie e di poter accogliere nella nostra Comunità grandi eventi come questo, con il contributo di grandi esponenti del mondo accademico.” – dichiara il Sindaco di Isnello Marcello Catanzaro – “Ospitare il Prof. Cicatello, grande studioso di Kant, è una occasione unica per offrire alla cittadinanza, agli studiosi, agli appassionati e agli studenti del comprensorio un momento di approfondimento e confronto su un tema di estrema attualità.”

“Penso che Isnello sia un luogo perfetto per fare filosofia.” – sostiene Lorenzo Palumbo, Presidente dell’ Associazione Lympha – “Un paese a ridosso della montagna, lontano dal trambusto cittadino, con uno stile di vita tranquillo, dove si può parlare in modo rilassato sugli scalini della chiesa o camminando per le viuzze di pietra. L’atmosfera, sopratutto all’imbrunire, fornisce al visitatore un senso di pace di serenità. Un luogo di “buen vivir”” per ritrovare concentrazione, buone relazioni, cibo sano e genuino, passeggiate e panorami.”

L’Associazione Lympha che promuove il Festival delle Filosofie, inizia una collaborazione con il Comune di Isnello con un seminario in stile divulgativo tenuto dal prof. Cicatello sulla felicità in Kant, ma intende programmare altre iniziative a Isnello, sulle Madonie, proprio perchè ritiene che questi luoghi siano perfettamente idonei alla riflessione filosofica e alla contemplazione della natura.

Di seguito il programma:

“E quindi uscimmo a riveder le stelle…”

Sulla felicità in Kant.

A cura del Festival delle Filosofie

Saluti:

Avv. Marcello Catanzaro, Sindaco di Isnello

Introduce:

Prof. Lorenzo Palumbo, Presidente Ass. Lympha

Relatore:

Prof. Angelo Cicatello- Professore di Filosofia Teoretica – Università degli Studi di Palermo

Modera: Luciana Cusimano

Sabato 14 maggio 2022, h.17.00 – Chiesa SS. Annunziata, Isnello

Il Sindaco

Avv. Marcello Catanzaro