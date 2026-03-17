Festival e accessibilità: Ypsigrock eccellenza nel report Caratteri Cubitali

Accessibilità e festival nel report nazionale di Caratteri Cubitali: in un quadro ancora fortemente critico, Ypsigrock emerge come eccellenza in controtendenza

Un riscontro che conferma come investire in progettazione, reti e buone pratiche possa produrre risultati concreti, leggibili e riconoscibili anche all’esterno

Martedì, 17 marzo 2026, Castelbuono (PA). L’Ass. Glenn Gould ETS e Ypsigrock Festival segnalano la pubblicazione del report di ricerca “Non c’è, non si trova, non esiste. Indagine sull’accessibilità della comunicazione dei festival italiani” (2025), curato da Caratteri Cubitali APS-ETS e dal gruppo di ricerca “Lato A – Il lato Accessibile della musica”, che analizza l’accessibilità della comunicazione di 100 festival musicali italiani nel 2025.

Il quadro restituito dal report è netto e preoccupante: nella maggior parte dei casi, le informazioni essenziali per le persone con disabilità sono assenti, incomplete o difficili da reperire. Un vuoto che, come sottolinea il report, si traduce spesso in esclusione pratica ancora prima dell’arrivo sul luogo dell’evento.

All’interno di questa indagine nazionale, che evidenzia spesso barriere digitali e fisiche, Ypsigrock Festival viene citato come unico caso valutato “Migliore del previsto” e definito come eccellenza in controtendenza. Un dato che desideriamo condividere non come autocelebrazione, ma come occasione per dare il giusto rilievo a un lavoro costruito negli anni attraverso progettazione, ascolto, risorse, partnership e assunzione di responsabilità.

Per noi questo passaggio è importante soprattutto perché mostra che gli investimenti fatti sull’accessibilità non sono rimasti confinati dentro i progetti, ma hanno prodotto effetti concreti, leggibili e riconoscibili anche all’esterno. Pensiamo in particolare al percorso avviato con Tutti Inclusi, progetto di inclusione sociale sostenuto da Fondazione CON IL SUD, e alle esperienze sviluppate anche attraverso progetti europei come SAFEPLACE e SMA!: il primo, finanziato dall’Unione Europea attraverso Erasmus+, è nato per promuovere eventi culturali più sicuri, inclusivi ed equi, lavorando sulla formazione di organizzatori e volontari e sul rafforzamento delle competenze comunicative in materia di inclusione, il secondo, cofinanziato da Europa Creativa, ha messo al centro la costruzione di un modello di sviluppo sostenibile transfrontaliero per i boutique festival in aree periferiche, favorendo in questi anni uno scambio strutturato di pratiche, strumenti e visioni con partner culturali europei. Sono esperienze che hanno contribuito concretamente a rafforzare linguaggi, procedure, attenzione organizzativa e capacità progettuale.



Questo lavoro, inoltre, non si ferma qui. Nel 2026, grazie al contributo del Fondo Carta Etica di UniCredit, sarà possibile per l’Ass. Glenn Gould ETS acquistare e installare due nuove pedane rialzate con rampe accessibili, pensate per migliorare ulteriormente in modo strutturale la fruizione degli eventi del territorio.

Si tratta infatti di una dotazione che non riguarderà soltanto Ypsigrock Festival, ma che intendiamo mettere a servizio anche di altri eventi del comprensorio madonita, rafforzando in modo concreto e continuativo i servizi di accessibilità e contribuendo a costruire condizioni di partecipazione più ampie, sicure e adeguate, proprio tenendo in considerazione diversificate esigenze motorie, sensoriali, cognitive e psichiche di pubblico e organizzazione.

Quanto fatto finora è frutto di percorsi che hanno richiesto tempo, energie, competenze e risorse economiche. Ed è importante sottolineare che questi risultati non nascono per caso: nascono quando realtà culturali, istituzioni e soggetti finanziatori decidono di credere davvero e investire nel fatto che l’accessibilità debba essere parte strutturale della progettazione, e non un elemento accessorio o residuale.

Il report di Caratteri Cubitali ci restituisce quindi anche una conferma ulteriore: modelli, buone pratiche e investimenti mirati possono generare cambiamenti reali, persino in contesti territoriali non semplici come quelli delle aree interne e montane. Per un festival che si svolge nelle Madonie, questo dato ha un valore ulteriore, perché dimostra che la complessità geografica non può diventare un alibi per rinunciare alla chiarezza delle informazioni, all’attenzione verso i bisogni specifici e alla costruzione di condizioni di partecipazione più eque.

Allo stesso tempo, siamo pienamente consapevoli che non si tratta di un punto di arrivo. Sul fronte dell’accessibilità, e più in generale sul fronte della qualità dell’accoglienza, della partecipazione e dell’inclusione, resta ancora moltissimo da fare. Proprio per questo riteniamo utile condividere questo riconoscimento, per mostrare che lavorare in questa direzione è necessario, possibile e produce risultati.

Ringraziamo Caratteri Cubitali / Lato A per il lavoro svolto e per aver acceso un faro su un tema troppo spesso trattato come marginale. E ringraziamo le realtà che in questi anni hanno creduto nei nostri percorsi, contribuendo a renderli praticabili, in particolare Fondazione CON IL SUD e l’Unione Europea, con i programmi Europa Creativa ed Erasmus + e tutti i partner che hanno sostenuto progetti orientati a rendere l’esperienza del nostro festival più accessibile, consapevole e aperta.

La speranza è che questo report possa contribuire ad allargare il dibattito anche in Sicilia, e a rafforzare l’idea che l’accessibilità non sia un favore, né una concessione straordinaria, ma una responsabilità culturale e civile.