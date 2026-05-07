Fiasconaro a TuttoFood 2026: Tutte le novità del Natale, dalla Dolce Sfera alla collezione Ypsigro 2026

Arriva il “Barocco Bianco di Sicilia” in collaborazione con Dolce&Gabbana. Una vera esperienza immersiva tra tradizione, innovazione e sapori di Sicilia

Fiasconaro annuncia la propria partecipazione alla prossima edizione di TuttoFood, uno degli appuntamenti di riferimento per il settore agroalimentare a livello internazionale in programma dall’11 al 14 maggio a Rho Fiera Milano. L’azienda sarà presente presso il Padiglione 12 – Stand F30, dove presenterà in anteprima le novità del Catalogo Natale 2026 e accoglierà visitatori e operatori in un’esperienza immersiva dedicata all’eccellenza dolciaria siciliana.

La novità per il Natale 2026 è la Dolce Sfera: un dono che racconta il Natale. Una pallina decorativa in edizione limitata, illustrata dall’artista Angela Sottile, che interpreta con il suo segno delicato ed evocativo l’identità della Sicilia, trasformando un oggetto simbolo delle feste in una narrazione poetica. All’interno, un panettone al cioccolato da 100 g racchiude l’esperienza dei nostri lievitati. Un contenuto che porta con sé il valore del tempo e della cura per le piccole cose.

Spicca inoltre la nuova Collezione Ypsigro 2026, pensata per incontrare i gusti delle nuove generazioni. Un’edizione limitata da 750 g, declinata in due raffinate e contemporanee varianti: panettone alto con gelsi e cioccolato al latte e panettone alto con mango e cioccolato al frutto della passione. Il nome della collezione rende omaggio all’antica denominazione del borgo di Castelbuono, luogo d’origine della storica pasticceria siciliana e anima autentica della sua identità territoriale. Un progetto che racconta lo spirito pionieristico e visionario della comunità castelbuonese. Un omaggio al coraggio di innovare e osare restando fedeli alla propria identità.

Il packaging, un vero e proprio omaggio alla creatività ideato in collaborazione l’Accademia di Belle Arti di Palermo, i interpreta questo legame in chiave contemporanea, dando forma a un’estetica distintiva che intreccia memoria, creatività e visione progettuale.

Si rinnova anche la collaborazione con Dolce&Gabbana, che per il Natale 2026 si arricchisce con il panettone Barocco Bianco di Sicilia. Questa novità celebra l’eleganza e la ricchezza del barocco siciliano, ispirandosi alle opere di Giacomo Serpotta, simbolo di luce, movimento e armonia.

L’impasto si distingue per il suo colore dorato-ambrato e per la consistenza soffice, frutto di una lenta lievitazione naturale che ne esalta i profumi e la fragranza.

Al suo interno, gocce di cioccolato al caramello e una delicata nota di caramello salato, regalano sensazioni intense e avvolgenti, creando un raffinato contrasto con la dolcezza vellutata del cioccolato bianco.

Un’esperienza immersiva allo stand.

Durante tutta la manifestazione, Fiasconaro apre le porte del proprio mondo con un percorso esperienziale pensato per raccontare tradizione, ricerca ed eccellenza. Gli ospiti potranno partecipare a degustazioni guidate, e scoprire in anteprima le collezioni Natale 2026.

Il concept dello stand, sviluppato per TuttoFood 2026, segna un ulteriore passo nell’evoluzione dell’identità Fiasconaro verso un’architettura di brand più strutturata e consapevole. L’allestimento conferma la particolare attenzione a materiali sostenibili e alla riduzione dell’impatto ambientale. Elemento distintivo è il sistema di lamelle in cartone, che organizza lo spazio definendo ritmo, profondità e riconoscibilità. Al centro, il valore del “pasticciere siciliano” prende forma attraverso gesti e cultura materiale, in uno spazio che integra funzione e narrazione e restituisce in modo immediato l’identità del brand.

Lo stand ospiterà incontri con i Maestri Pasticcieri e il team Fiasconaro, momenti di approfondimento e show live di lavorazione, offrendo uno sguardo diretto sull’arte della lievitazione.

Appuntamenti da non perdere:

Lunedi 11 maggio

Live Show con i Maestri Pasticcieri Fiasconaro

Un’esperienza spettacolare che unisce tecnica, creatività e tradizione.

Decorazione dal vivo di un Maxi Panettone da 50 kg

Straordinarie lavorazioni artistiche in zucchero tirato

Martedì 12 maggio

Dalle ore 11:00

– I Maestri Pasticcieri daranno vita a eleganti creazioni artistiche in pastigliaggio, vere opere d’arte tutte da ammirare

Mercoledì 13 maggio

Dalle ore 11:00

– Imperdibile showcooking di pasticceria, tra tecniche, segreti e tanta dolce creatività