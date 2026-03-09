Fiasconaro debutta in Giappone: la tradizione dolciaria siciliana per la prima volta al Foodex Japan
Dalla Sicilia a Tokyo, l’eccellenza dell’alta pasticceria italiana incontra uno dei mercati più attenti alla qualità e alla cultura gastronomica
Castelbuono (PA), 9 marzo 2026 – Fiasconaro compie un nuovo e significativo passo nel proprio percorso di internazionalizzazione partecipando per la prima volta al Foodex Japan, la più importante fiera internazionale del food & beverage in Giappone, in programma dal 10 al 13 marzo 2026.
Un debutto dal forte valore simbolico, che segna l’ingresso dell’azienda siciliana in uno dei mercati più esigenti e sensibili ai temi della qualità, della cura nella lavorazione e del rispetto della tradizione. La presenza a Foodex si inserisce in una strategia di crescita sempre più orientata ai mercati extraeuropei, con un’attenzione particolare all’Asia.
Al Foodex Japan, Fiasconaro porta l’eccellenza del Made in Italy dolciario, forte di una tradizione familiare che affonda le radici a Castelbuono e di un profondo legame con il territorio siciliano.
Protagonista dello stand sarà la gamma iconica dell’azienda, a partire dal panettone a lenta lievitazione naturale, simbolo di un saper fare che non ammette compromessi. «Portiamo i nostri prodotti nel mondo così come nascono, senza compromessi sulla loro identità – sottolinea Agata Fiasconaro, brand manager dell’azienda –. Le eventuali variazioni riguardano esclusivamente aspetti normativi su alcuni ingredienti. La sfida è educare il consumatore, non snaturare il prodotto».
Una filosofia che riflette la volontà dell’azienda di crescere sui mercati internazionali mantenendo intatti i propri valori fondanti: selezione rigorosa delle materie prime, rispetto dei tempi di lavorazione e autenticità del gusto. Il panettone Fiasconaro diventa così ambasciatore di una cultura gastronomica che racconta l’Italia attraverso la qualità e la tradizione.
Con la partecipazione a Foodex Japan, Fiasconaro apre un nuovo capitolo del proprio percorso globale, rafforzando il dialogo con il pubblico giapponese e dando vita a un incontro tra culture lontane geograficamente, ma unite dalla stessa attenzione per l’eccellenza.
