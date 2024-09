Fiasconaro fra i grandi protagonisti dell’Expo DiviNazione al G7

Fiasconaro fra i grandi protagonisti dell’Expo DiviNazione, vetrina delle eccellenze italiane che precede e accompagna il G7 Agricoltura di Siracusa: al taglio del maxi panettone inaugurale da 5 Kg. anche il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida

Fiasconaro, azienda dolciaria con quartier generale a Castelbuono (PA), nel cuore del Parco delle Madonie, è fra i grandi protagonisti dell’Expo DiviNazione, vetrina delle eccellenze italiane che precede e accompagna il G7 Agricoltura di Siracusa. Ieri ad inaugurare la manifestazione, durante la prima giornata di lavori e convegni, è stato proprio il taglio del maxi panettone inaugurale Fiasconaro da 5 Kg. al Teatro Comunale di Ortigia in presenza del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Un comparto, quello dell’Agro-alimentare, cheè sempre più in primo piano per la crescita della nostra economia e che, come ha dichiarato con soddisfazione il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si stima possa generare entro la fine del 2024 un Export del valore di 70 miliardi di euro.

Nel corso del G7 l’azienda siciliana, ambasciatrice del Made in Sicily nel mondo, curerà inoltre la realizzazione delle creazioni dolciarie per le Coffee Station durante gli incontri istituzionali e nella tre giorni di meeting con i Ministri, proponendo gli intramontabili classici della pasticceria siciliana: dalle cubaite ai torroncini, fino all’immancabile panettone rivisitato con i migliori ingredienti della tradizione mediterranea e una selezione di prodotti tipici del territorio madonita e non solo. E ancora: il Maestro Nicola Fiasconaro ed i suoi Pastry Chef firmeranno anche il Dessert per la cena del 26 settembre in programma nella suggestiva cornice del Castello Maniace. In quest’occasione i Ministri dei Paesi del G7 e i delegati potranno, inoltre, degustare il Trionfo di gola, la rivisitazione in chiave contemporanea del dolce prediletto dell’aristocrazia del celebre film “Il Gattopardo” e tante altre delicatessen della bottega Fiasconaro.