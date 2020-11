Fiasconaro vince il premio “Imprese Vincenti”. L’eccellenza siciliana selezionata tra 4000 aziende

(ANSA) – Nuovo riconoscimento per l’azienda dolciaria Fiasconaro, con quartier generale a Castelbuono (Pa), premiata dall’Istituto Bancario Intesa San Paolo fra oltre 4.000 imprese per l’edizione 2020 di “Imprese vincenti”. Un premio rivolto alle medie imprese di eccellenza del Made in Italy che, con determinazione e talento manageriale, lottano ogni giorno per salvaguardare l’eccellenza italiana, la ricchezza ed il rilancio dei diversi Territori nel nostro Paese. “Ricevere questo riconoscimento ci rende particolarmente orgogliosi perché è un premio rappresentativo del nostro Dna, dell’identità della nostra azienda, che guido insieme ai miei fratelli Martino e Fausto. È un premio al valore, un segno di riconoscimento per l’attenzione che riponiamo nel salvaguardare l’eccellenza italiana e nel farla conoscere nel mondo.”, ha commentato con soddisfazione il Maestro Nicola Fiasconaro.

I criteri di eccellenza valutati per l’assegnazione del Premio sono stati: Investimenti e Innovazione; Sostenibilità; Persone e competenza, al centro della strategia d’impresa; Internazionalizzazione per la crescita dell’azienda e del Paese; Rapporto con il Territorio, attraverso la rete delle filiere e dei distretti; Ricambio generazionale. Fra i fattori che hanno influito nell’assegnazione del Premio, spicca anche l’impegno del Maestro Fiasconaro per la valorizzazione del comprensorio locale e delle sue materie prime di eccellenza, che trova conferma nella strategia di reinvestimento del 45% del fatturato per sostenere lo sviluppo di altre aziende siciliane della filiera Agroalimentare locale. E ancora: la Famiglia Fiasconaro ha già avviato un importante investimento da 10 milioni di euro per la creazione di un nuovo Hub Agroalimentare che sarà operativo in Sicilia nell’autunno del 2021. Nel 2019 Fiasconaro ha registrato un fatturato di 21 milioni di euro. (ANSA).