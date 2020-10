Finale Mad for Science 2020. Il team del Failla Tedaldi in diretta streaming

E’ già in corso la diretta Facebook della competizione di Mad for Science fra le 8 scuole finaliste per i primi tre premi, consistenti in finanziamenti per un biolaboratorio. Il Liceo scientifico “Luigi Failla Tedaldi” di Castelbuono sarà la settima scuola a presentare il suo progetto, intorno alle 11.30. Tutte le scuole parteciperanno alla gara da scuola e voi potrete assistere collegandovi alla Facebook dedicata e mettendo un mi piace per esprimere il vostro supporto. Grazie,

Anna Maria Cangelosi, Giulia Barreca, Gloria Corradino, Vincenzo Giaimo, Giulia Gulino, Federica Pedrazzini, Martina Polizzotto.