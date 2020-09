Finali Mad for Science 2020. Ecco il team di finalisti del Failla Tedaldi di Castelbuono

Da sinistra Federica Pedrazzini, Giulia Gulino, Martina Polizzotto, Vincenzo Giaimo, Gloria Corradino e la prof.ssa Anna Maria Cangelosi

Si terranno a Torino il 14 ottobre le finali del Mad for Science 2020

Per la seconda volta di fila il Liceo Failla Tedaldi di Castelbuono accede alla fasi finali del Mad for Science 2020. Il team, guidato dalla prof.ssa Anna Maria Cangelosi è costituito da Federica Pedrazzini, Giulia Gulino, Vincenzo Giaimo, Martina Polizzotto, Gloria Corradino e Giulia Barreca come aiuto team.

Il Progetto

Forme di economia circolare dell’acqua in una ecocity. Il cambiamento sostenibile basato sullo sviluppo tecnologico e scientifico applicato alla risorsa acqua in un territorio in cui scarseggia. Il team sarà tra i protagonisti della finale del MFS 2020 del 14 Ottobre a Torino. La diretta sarà trasmessa sui social.