In data 16.04.2021 l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura ha notificato al Comune il Decreto di finanziamento del PSR Sicilia 2014-2020 misura 7 sottomisura 7.5 che finanzia l’ATS-Basse Madonie “Insieme si può”.

Questa ATS vede insieme i Comuni di Castelbuono, Alia, Gratteri, Isnello, Montemaggiore Belsito, San Mauro Castelverde, Vallelunga Pratameno.

Precedentemente con la misura 7.2 sono stati finanziati alcuni interventi di efficientamento energetico (impianti fotovoltaici) in diversi Comuni dell’ATS, mentre il Comune di Castelbuono oltre all’impianto fotovoltaico, ha ottenuto il finanziamento per il recupero della stanza del “centimolo” e la realizzazione dei servizi igienico-sanitari che saranno ubicati nelle sale che si affacciano nell’atrio del Castello.

Con il Decreto sopra menzionato, che finanzia la misura 7.5 per un importo complessivo di €196.000,605 viene finanziata la ristrutturazione del fabbricato del Parco delle Rimembranze e interventi di sistemazione di itinerari turistici presso il Comune di Isnello.

Il Sindaco dichiara.- Questo finanziamento insieme ad altri già ottenuti sono il risultato di 4 anni di questa Amministrazione che vede l’impegno costante della stessa che sta ogni giorno in campo per ricercare fondi di finanziamento creando tutti i presupposti amministrativi e tecnici per raggiungere l’obbiettivo di voler dare servizi adeguati e all’avanguardia per la nostra comunità.